Trasporto materiale sanitario: smistamento senza soste

Niente soste per la Brigata Pinerolo impegnata sul fronte dell'emergenza coronavirus. L'attività di distribuzione del materiale, in collaborazione con la Protezione civile non si può arrestare, anche nei giorni delle vacanze pasquali. L'obiettivo è velocizzare le operazioni di smistamento di mascherine, tute, ventilatori e copriscarpe. Questa necessità ha richiesto un piano di trasporti aereo e terrestre che, in Puglia, ha coinvolto il Reggimento Logistico della Brigata la cui competenze sono state affinate da anni di missioni operative anche in teatri esteri.

Dal 29 marzo, personale e mezzi idonei ad accogliere le richieste e le necessità indicate dalla Protezione civile di Puglia e Basilicata, continuano a provvedendo alla ricezione ed alla immediata distribuzione degli ausili sanitari che giungono, con cadenza giornaliera, presso l’aeroporto di Bari-Palese, individuato come punto di riferimento.

Gli assetti del Reggimento hanno la peculiarità di rimodularsi in base alle situazioni quotidiane così da garantire la capillare e tempestiva consegna dei dispositivi di protezione individuale presso i centri di ricezione della Protezione civile della Puglia e della Basilicata o, su richiesta delle stesse, presso l’utilizzatore finale (ospedali, istituti penitenziari e comuni bisognosi della regione) in maniera da agevolarne l’utilizzo nei tempi dettati dalle emergenze. I carichi giunti, tramite 14 voli, ad oggi ammontano ad un totale di circa 1.900 colli contenenti circa 1.300.000 mascherine di varia tipologia, innumerevoli indumenti protettivi, guanti e termometri.