SailGP, le Frecce Tricolori in volo su Taranto il 5 giugno

TARANTO - Le Frecce Tricolori sorvoleranno Mar Grande e Taranto il 5 giugno prossimo nella prima delle due giornate consecutive di gare di SailGP, la gara velica internazionale di catamarani F50. Allo spettacolo in acqua, quindi, si sommerà quello nel cielo, grazie alla disponibilità dell’Aeronautica Militare. Sono stati definiti infatti gli ultimi dettagli del sorvolo con i vertici regionali dell’arma azzurra a Gioia del Colle, nella sede del 36esimo Stormo. "Non vediamo l’ora - ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci - di vivere queste emozioni, di condividerle con i nostri concittadini. Grazie all’Aeronautica, che ha saputo esprimere in maniera così eccezionale la sua vicinanza alla città, vedremo il tricolore stagliarsi nel cielo tarantino e specchiarsi nel mare dove gli otto equipaggi di SailGp si sfideranno. Dobbiamo abituarci a questa bellezza: Taranto è tornata e sarà sempre più teatro di grandi eventi». Intanto, sono sbarcati i container dei catamarani F50 che si sfideranno nell’Italy Sail Grand Prix, il secondo degli otto eventi previsti. E, mentre iniziano i lavori di assemblaggio delle imbarcazioni, fervono i preparativi anche per 'Inspirè, il programma di iniziative collaterali che SailGp dedica ai territori toccati dal circuito. Attività di apprendimento, esperienze formative e competizioni veliche inizieranno il 28 maggio, una settimana prima dell’evento.