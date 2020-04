Bari, materiali sanitari: prosegue il ponte aereo

Prosegue senza soste il ponte aereo che trasporta in Puglia i materiali sanitari destinati alla Protezione civile nel più breve tempo possibile. Sullo scalo di Bari-Palese, individuato come centro di smistamento anche per la Basilicata, sono atterrati ieri altri due velivoli Dornier dell'Esercito. Un contributo significativo al dispositivo messo in campo per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

I carichi vengono presi in consegna dai militari del reggimento Logistico della Brigata Pinerolo e trasportati nelle strutture di riferimento individuate dalla Protezione civile. Dall'inizio della settimana le consegne sono avvenute senza interruzioni. Un lavoro prezioso e instancabile unito ad un impegno logistico senza precedenti sul territorio nazionale.

Questo grazie anche al contributo di tutte le Forze armate che hanno messo a disposizione uomini e mezzi. Solo il fabbisogno della Puglia, per quanto riguarda i sistemi di protezione individuali (mascherine, tute, copri scarpe) per il personale impegnato negli ospedali è stato quantificato in 30mila pezzi al giorno. Gli assetti e gli equipaggi sono in stato di allerta operativa 24 ore al giorno, pronti a partire in tempi strettissimi. Le attività vengono coordinate dal Comando operazioni aeree di Poggio Renatico (Ferrara), centro nevralgico che attraverso l'Air operation center è stato individuato per ricevere e valutare le richieste che di vita in volta possono arrivare da ospedali, prefetture o dalla Protezione civile, traducendo il tutto in ordini di missione per i reparti di volo designati.