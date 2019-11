Bari, Sacrario e comando militare "Puglia": i bambini a lezione di cittadinanza

Nell’ambito del laboratorio di Costituzione e cittadinanza i bambini della scuola dell’infanzia “Lascito Ranieri” di Japigia, si sono recati accompagnati dalle loro insegnanti (Tiziana Conte, Valeria Monopoli e Carmela Scagliarini) presso il Sacrario militare di Bari per celebrare il 4 novembre, giorno dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Successivamente i bambini hanno voluto esprimere ancor di più la loro vicinanza recandosi presso il comando militare Esercito “Puglia” dove sono stati accolti dal generale Giorgio Rainò e dal colonello Donato Ninivaggi da sempre dimostrano sensibilità, riguardo e attenzione verso i bambini, attenti a fari conoscere sempre più da vicino ai giovanissimi il mondo della Difesa. I bambini hanno omaggiato con un piccolo lavoro svolto in classe il generale Rainò, le maestre inoltre hanno spiegato che il simbolo delle mani di carta tricolore è il simbolo di un popolo che trova la sua identità nei principi di fratellanza, uguaglianza e solidarietà.

L’incontro con il generale Rainò ha avuto un forte impatto emotivo e formativo sui bambini in quanto hanno ritrovato nelle sue parole l’emozione verso il dovere di ogni cittadino di promuovere e difendere la pace, come valore universale e promotore del progresso etico e morale delle comunità. La collaborazione consolidata tra la scuola dell’infanzia “Lascito Ranieri” e l’Esercito è testimonianza dell’importanza educativa della cooperazione tra istituzioni, che nel fare quotidiano in modo sintonico volgono lo sguardo al futuro.