Bari, reparto tecnico comunicazioni: il comando al colonnello Evangelio

Cambio di consegne al 2° reparto tecnico comunicazioni di Bari Palese. Il colonnello Antonio Evangelio, durante una suggestiva cerimonia, ha sostituito il collega Antonio Eramo. All'evento era presente il generale Vincenzo Falzarano, comandante della 4a Brigata telecomunicazioni di Borgo Piave: "Il cambio di comando è un avvenimento, parte integrante della cultura delle organizzazioni militari ed ancor più delle tradizioni dell’Aeronautica militare e che, pur nella sua ritualità, suscita sempre grandi emozioni, soprattutto nei comandanti che si avvicendano. Per ogni comandante, gli uomini e le donne alle sue dipendenze non rappresentano solo preziose risorse da gestire, da impiegare e far crescere professionalmente....sono soprattutto persone che con i loro sentimenti, la loro forza e le loro necessità ogni buon comandante non può fare a meno di conoscere e comprendere per tenerne conto nell’impiego quotidiano".

Il colonnello Eramo, dopo aver ringraziato le autorità e gli ospiti, ha espresso la sua gratitudine nei confronti del personale del Reparto sottolineando come "in questo momento di stringenti limitazioni delle risorse finanziare a disposizione, ho cercato durante il mio comando di esaltare le potenzialità delle risorse umane a mia disposizione. Gli uomini e le donne del 2° R.T.C. non sono solo ottimi manutentori, sono anche instancabili e coscienziosi lavoratori che hanno sempre contribuito al raggiungimento dei risultati razionalizzando efficacemente le risorse".



Il colonnello Evangelio durante il suo discorso d’insediamento, si è rivolto al personale dicendo, tra l'altro: "Sono qui per imparare, insieme a voi, ad essere uno di voi, che lavora con voi, davanti ma anche al centro. vi chiedo di ritagliarvi del tempo in cui fermarsi a riflettere, a pensare se quello che facciamo lo facciamo bene oppure se ci sia possibilità di farlo ancora meglio. e, ovviamente, mettere a disposizione di tutti il frutto di queste riflessioni attraverso una fase di condivisione".