Ci saranno anche quest'anno. Come da tradizione negli anni dispari. Le Frecce Tricolori tornano ad "illuminare" la festa di San Nicola, il patrono del capoluogo pugliese. Lo faranno a modo loro, con le acrobazie e l'immenso tricolore che abbraccerà la città e i baresi. Si rinnova dunque l’appuntamento biennale con l’Aeronautica militare. L’ormai trentennale esibizione della Pattuglia quest’anno sarà arricchita da un ampio programma di sorvoli ed esibizioni dimostrative dei velivoli in dotazione all’Arma azzurra.

In particolare - nel pomeriggio dell'8 maggio - il cielo del lungomare Nazario Sauro sarà solcato dai velivoli militari dei reparti di formazione e addestramento dipendenti dal comando delle Scuole d con sede a Bari che - attraverso sorvoli ed esibizioni in volo - ricostruiranno il percorso formativo dei piloti militari dall’ingresso in Aeronautica fino al loro impiego nei reparti operativi.

Ed è proprio tra i piloti dei reparti operativi - che hanno seguito questo percorso formativo - che vengono selezionati anche i piloti delle “Frecce Tricolori”. Sarà, infatti, l’esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale – già designata “ambasciatrice di San Nicola” nel lontano 1987 dalla comunità dei frati domenicani della Basilica pontificia – a chiudere l’Air Show sotto la guida del comandante di origini pugliesi, maggiore Gaetano Farina.

Il “Bari San Nicola Air Show 2019”, organizzato dall’Aeroclub Italia e dall’Aeronautica militare, testimonia il solido legame con la città e quest’anno offre un’occasione propizia per illustrare tutte le capacità operative della Forza armata attraverso esibizioni in volo, mostre statiche, stand informativi ed altre attività nei giorni precedenti l’evento.