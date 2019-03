Il generale Aurelio Colagrande è il nuovo comandante del comando Scuole-Terza Regione aerea. L'alto ufficiale sostituisce il generale Umberto Baldi che lascia per raggiunti limiti di età. Alla cerimonia di cambio di consegne, nella suggestiva cornice di piazza Ferrarese, ha assistito il capo di Stato maggiore dell'Arma azzurra, generale Alberto Rosso.

Il generale Baldi ha rimarcato gli obiettivi raggiunti in questi anni, con particolare riguardo alle innovazioni apportate nei percorsi formativi presso le scuole di volo che continuano ad attrarre sempre più frequentatori da paesi alleati/partner stranieri. Ha poi ricordato la recente sigla dell’accordo quadro con l’Università di Bari che consolida, ulteriormente, la collaborazione tra il mondo civile e quello militare anche nella ricerca e sperimentazione aerospaziale: "In questo periodo di comando come del resto in tutta la mia vita, ho cercato di imparare ogni giorno e da tutti, lasciando sempre aperta una finestra di dialogo con tutto il personale e cercando allo stesso tempo di trasmettere quei valori in cui credo fortemente ispirandomi a modelli di pensiero ed azione dei tanti servitori dello Stato che hanno fatto grande il nostro Paese”.



Il generale Colagrande, dopo aver ringraziato le autorità per la calorosa accoglienza ricevuta, si è così rivolto al capo di Stato maggiore dell’Aeronautica: "Bisogna innovarsi costantemente per fronteggiare in anticipo le sfide future ma lavorando nel solco della continuità delle nostre tradizioni e dei nostri valori fondanti”. Il generale Rosso ha posto l'accento sugli investimenti della Forza armata in Puglia "nella regione Puglia, soprattutto nelle capacità di addestramento e formazione. Una eccellenza della quale siamo orgogliosi. Sul territorio sviluppiamo delle capacità invidiate anche all'estero; molti Paesi vengono ad addestrare il proprio personale ed i propri piloti qui da noi, quindi è una risorsa per tutto il Paese e non solo per la regione Puglia, diventando un motivo di orgoglio per noi". In precedenza il generale Baldi si era recato al Sacrario dei caduti d’Oltremare dove – in qualità di comandante del Presidio militare interforze di Bari – aveva deposto una corona di alloro.