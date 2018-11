"Bisogna ricordare a tutti che la libertà, la democrazia, il avere civile non sono gratis. Servono il lavoro, la fatica e anche il sangue di chi ogni giorno dedica la vita al proprio Paese". Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli. Ci troviamo in un momento in cui - ha spiegato il generale - "assistiamo al ritorno sulla scena di nazionalismi e il rafforzarsi di potenze nucleari", "un mondo acca rovescia" rispetto a quanto immaginato dopo la seconda guerra mondiale e con la nascita dell'Onu. E il questo contesto, il ruolo delle Forze armate italiane, è chiaro: "Dobbiamo collaborare con tutti gli altri Paesi affinché le situazioni di instabilità siano ridotte il più possibile, Noi non siamo schierati da una parte e dall'altra - ha spiegato Vecciarelli - ma da quella di chi vuole sicurezza e stabilità. Oggi non è più necessario difendere i confini, quella che va difesa è la libertà di tutti i cittadini di muoversi e di fare impresa".