Impiantato a Melfi il primo generatore di impulsi cardiaco

POTENZA - È stata eseguito per la prima volta in Basilicata, nell’unità operativa di cardiologia dell’ospedale di Melfi, un intervento per il trattamento dello scompenso cardiaco, attraverso l'installazione di un impianto generatore di impulsi. Lo scopo è «di migliorare la contrattilità cardiaca grazie all'erogazione di piccoli livelli di energia» ha spiegato il direttore generale dell’Azienda ospedaliera «San Carlo» di Potenza, Giuseppe Spera.

L'intervento è stato eseguito su una paziente di 76 anni con un complesso quadro clinico. «La scelta della direzione strategica dell’Aor San Carlo - ha concluso Spera - è quella di puntare non solo sul nosocomio di Potenza, polo di eccellenza per le acuzie e le funzioni di più alta qualificazione legate all'emergenza, ma anche su quelli dislocati sul territorio della provincia potentina, cui sono state riconosciute specifiche vocazioni mediche».