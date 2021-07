A Potenza due autobus urbani in fiamme, indaga la Polizia

POTENZA - A Potenza indagini sono in corso da parte della Polizia su un incendio che la notte scorsa ha distrutto due autobus della ditta Trotta che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano.

I due mezzi erano parcheggiati in un deposito alla periferia del capoluogo lucano, dove, per spegnere le fiamme, sono intervenuti i Vigili del fuoco, i quali hanno impedito che le fiamme si propagassero a un autobus a metano e a un deposito di carburanti.