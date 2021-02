Potenza, appeso striscione contro ministro Speranza in via Vaccaro

POTENZA - Uno striscione, contro il ministro della salute Roberto Speranza, ieri sera è comparso in via Vaccaro, quasi all'ingresso della città.

«Chi di #Speranza vive, disperato muore» è scritto sullo striscione appeso ad una ringhiera lungo la strada periferica di Potenza, città d'origine del ministro Speranza, riconferma al dicastero nel governo di Mario Draghi.

Difficile, per il momento, risalire agli autori dello striscione che, almeno fino a questa mattina, non era stato rimosso. Non è escluso che gli artefici possano essere stati i rappresentanti di qualche settore imprenditoriale-commerciale penalizzati a seguito dell'ordinanza, firmata proprio dal ministro Speranza, che decreta la Basilicata «zona rossa» da lunedì 1 marzo 2021 a fronte dell’aumento dell’indice di contagiosità Rt, passato in una settimana da 1,03 a 1,51.