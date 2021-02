Covid, i colori delle regioni: Basilicata è rossa, Puglia resta gialla. Teatri e cinema riaprono il 27/3

L'Italia cambia di nuovo colore: la Lombardia da lunedì 1 marzo diventa zona arancione. E sempre dal primo marzo entrano in zona arancione anche Piemonte e Marche, mentre la Liguria passa da zona arancione a zona gialla. Decisione forte per la Basilicata (con l'Rt a 1,51, il più alto tra le regioni italiane) che passa ufficialmente in rosso: è la scelta presa alla luce dei dati esaminati dalla cabina di regia nazionale sull'andamento dei contagi da Coronavirus. Il ministro della Salute Roberto Speranza sta preparando le nuove ordinanze a seguito degli ultimi dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità.

La Puglia, invece, resta in zona gialla con un indice Rt al 0,95. Svolta invece per cinema e teatri che potrebbero riaprire di nuovo i battenti ma solo nelle zone gialle. Ad annunciarlo su Twitter è il ministro della Cultura Dario Franceschini: «Il confronto con il Cts e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura dei teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l’accesso ai musei su prenotazione anche nel weekend».

LE PAROLE DI BARDI - «Il passaggio dal primo marzo della Basilicata da zona gialla a zona rossa è «un sacrificio in qualche modo inaspettato, per tanti cittadini e operatori economici lucani, che abbiamo il dovere di onorare per piegare una volta per tutte la curva dei contagi e uscire dall’incubo della pandemia». Così, attraverso l’ufficio stampa, il presidente della Regione, Vito Bardi, aggiungendo che «lo dobbiamo fare per i nostri cari, per la nostra comunità e per i medici e gli infermieri, a cui va la nostra infinita riconoscenza, impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19».

Il governatore ha inoltre evidenziato che «anche se al momento la pressione sulle nostre strutture sanitarie rimane entro limiti contenuti, con sette posti occupati nelle terapie intensive, e sul territorio registriamo meno focolai di infezione, nell’ultimo periodo abbiamo assistito a un aumento significativo dell’indice di contagiosità. È questa la ragione alla base della decisione del Ministero della Salute di portare la Basilicata tra le aree del Paese dove applicare le misure più restrittive».

«Nelle zone rosse - ha aggiunto il governatore - non è possibile spostarsi nemmeno all’interno del proprio Comune, ma solo per motivi di lavoro, necessità e salute. La didattica a distanza è prevista a partire dalla seconda media e tanti esercizi commerciali, per il tempo richiesto, dovranno purtroppo riorganizzarsi. La mia speranza, condivisa ne sono certo da tutti i lucani, è che questa sia l’ultima grande prova da affrontare tutti insieme prima di vedere finalmente la luce. Nelle recenti interlocuzioni con i rappresentanti del governo centrale, assieme agli altri presidenti di Regione abbiamo ribadito con forza la necessità di dare piena attuazione al Piano vaccinale, attraverso un adeguato numero di dosi a disposizione dei territori per contrastare l’emergere delle varianti. Accanto ai comportamenti responsabili da parte dei cittadini e alle misure di contenimento, il vaccino - ha concluso Bardi - rappresenta l’unica vera arma per combattere il nuovo coronavirus».