Prende il reddito di cittadinanza ma lavora in nero in un cantiere: denunciato nel Potentino

Beneficiario del reddito di cittadinanza dallo scorso mese di novembre, a Maratea (Potenza), un uomo è stato trovato dalla Guardia di Finanza a lavorare «in nero» in un cantiere: è stato denunciato. E di conseguenza è partita la segnalazione all’Inps per la revoca del reddito di cittadinanza.

Durante lo stesso controllo, le Fiamme Gialle hanno inoltre scoperto un altro lavoratore «in nero», per il quale era in corso una richiesta di indennità mensile di disoccupazione. Al datore di lavoro è stata applicata una sanzione amministrative.