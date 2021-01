Potenza, causa neve chiuse tutte le scuole il 18 gennaio

POTENZA - Il sindaco di Potenza Mario Guarente, con proprio provvedimento ha disposto per la giornata di lunedì 18 gennaio 2021 la chiusura delle scuole dell'Infanzia, primarie, secondarie di primo grado, asili nido e anche le scuole superiori, senza Dad. “Pur essendo percorribili tutte le strade del capoluogo, sulle quali lavorano incessantemente dalle 15 di oggi i mezzi spargisale e spazzaneve, ho ritenuto di chiudere le scuole per evitare disagi a quanti avrebbero dovuto raggiungere il capoluogo dai paesi, nei quali si è assunta la medesima disposizione” ha spiegato il sindaco. La chiusura delle scuole vale anche per gli studenti che seguono le lezioni con la didattica a distanza.