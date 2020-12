Scuole aperte in Basilicata: test a tutti gli studenti, ma 18 sindaci rinviano le lezioni

Un numero di tamponi limitato a causa della concomitanza di screening nelle scuole e in diversi comuni che hanno visto impegnato gran parte del personale sanitario. Su 367 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono risultati positivi 37 cittadini (34 riguardano residenti in Basilicata). In base ai dati resi noti dalla task force regionale, dunque, la percentuale tra tamponi processati e positivi è inferiore al 10 per cento, in linea con il calo che si sta registrando da qualche giorno.

Sempre in base al bollettino sul contagio in Basilicata, sono guarite dal Covid 95 persone, portando il totale di coloro che hanno superato la malattia a 2.604. Due nuove vittime, invece, hanno portato il bilancio complessivo a 180 morti. Nei due ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 139 persone: 13 di loro sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 163.306 tamponi, 152.159 dei quali sono risultati negativi.

Intanto ieri sono tornati a scuola gli alunni delle Medie e delle Elementari, così come disposto dal presidente della Regione, Vito Bardi. In diciotto comuni, però, i rispettivi sindaci hanno deciso di prorogare lo stop alle lezioni in presenza dopo aver valutato dati epidemiologici locali e aspetti tecnici che riguardano, in particolare, la logistica e la necessità di garantire la massima sicurezza nelle scuole. Per molti degli studenti, il ritorno in classe è stato anticipato da uno screening che ha riguardato, in particolare, gli istituti di Potenza e Matera. I risultati sono stati incoraggianti, anche se i tamponi rapidi antigenici - secondo anche un recente studio dell’istituto Spallanzani di Roma - hanno un’attendibilità non proprio elevata. Nella città dei Sassi, su circa 3.500 tamponi effettuati, sono state registrate 4 positività. Nel capoluogo di regione, su 5.400 test, solo una persona è risultata positiva. «Dopo Potenza e Matera - sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Leone - nei prossimi giorni l’iniziativa di prevenzione intrapresa dal Dipartimento regionale Politiche della persona si estenderà alle città lucane con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e a breve arriverà nei comuni più piccoli. Nel Materano verranno coinvolti già nei prossimi giorni gli studenti di Policoro, Montescaglioso, Pisticci e Bernalda, mentre nel Potentino quelli di Melfi, Venosa, Lavello e Rionero in Vulture.