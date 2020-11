Potenza, poetessa uccisa dal marito: un Premio di laurea per ricordare Angela Ferrara

POTENZA - Un Premio di laurea per ricordare Angela Ferrara, una poetessa e scrittrice per bambini, uccisa a 31 anni dal marito il 15 settembre 2018 a Cersosimo (Potenza): lo hanno indetto Cgil, Cisl e Uil insieme all’Università degli Studi della Basilicata, con l’obiettivo di «creare una nuova "cultura delle donne"».

Stamani, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in una conferenza stampa on line, sono stati illustrati i dettagli del Premio (di 1.500 euro), riservato alle tesi di laureati, a partire dal 2016-2017, residenti in Basilicata e iscritti a qualsiasi Ateneo italiano. Il bando scadrà il 31 gennaio 2021.

Anna Russelli (Cgil), Luana Franchini (Cisl), Anna Carritiello (Uil), con Aurelia Sole (Prorettrice alle Pari opportunità e alle Politiche di genere) e Giuseppe Romaniello (direttore generale dell’Unibas), hanno, tra l’altro, messo in evidenza come questo Premio intenda «smuovere le coscienze», in particolare quelle delle nuove generazioni. Nell’ambito delle iniziative per il Premio «Angela Ferrara», il 2 dicembre sindacati e Unibas organizzeranno un webinar in cui saranno affrontate le tematiche della violenza di genere e «l'importanza del cambio di paradigma culturale».

Sole - ex Rettrice dell’Unibas - ha infine sottolineato come sia «determinante la collaborazione tra le istituzioni e questo Premio ne è un esempio: anche così, potremo dare il nostro contributo a far cambiare qualcosa nel nostro Paese».