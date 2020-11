Potenza, i pilomat «vandalizzati» costano cari al Comune

POTENZA - Gli atti di vandalismo danneggiano il bene comune e costano cari all’amministrazione comunale: nei giorni scorsi la Giunta di Potenza ha approvato un impegno di spesa di oltre cinquemila euro per la riparazione dei dissuasori automatici (i cosiddetti pilomat) di piazza Pignatari e via Cesare Battisti, non funzionanti, come si legge nella delibera, a causa di atti di vandalismo.

I dissuasori mobili sono stati installati in virtù di due delibere, una del 2017 e una del 2019, per delimitare l’area pedonale compresa tra piazza Matteotti, piazza Martiri Lucani, piazza Pignatari, Largo d’Errico, via Cesare Battisti e parte di Corso XVIII agosto. A questo scopo sono stati installati quattro dissuasori automatici in corrispondenza di piazza Pignatari, via Cesare Battisti (lato Banca d’Italia), corso XVIII agosto e largo San Michele.

Dopo breve tempo, però, come ricordato nella stessa delibera di impegno di spesa per la riparazione, atti vandalici «hanno causato guasti meccanici e funzionali ai quattro “pilomat”, tali da non consentire il loro corretto funzionamento e le funzioni per cui sono stati posizionati». Per questo motivo il 20 luglio scorso, con apposita determinazione dirigenziale, sono stati affidati alla ditta Zeta impianti i lavori di ripristino. Ma, pochi mesi dopo, il 21 e il 23 ottobre scorsi sono arrivate all’ufficio viabilità segnalazioni di danneggiamento dei pilomat di via Cesare Battisti e Largo Pignatari. L’amministrazione comunale, dunque, da un lato ha dato mandato alla Polizia Locale di avviare le indagini per individuare gli autori degli atti vandalici (anche in vista di una rivalsa economica), dall’altro ha inoltrato alla ditta manutentrice la richiesta di un preventivo per le riparazioni, il cui costo è stato quantificato in circa tremila euro più iva per il pilomat di via Cesare Battisti e 1.500 più Iva per il pilomat di piazza Pignatari, per un totale di 4.430 euro oltre Iva, ovvero 5.403 euro complessivamente.