Potenza, rielezione presidente Cotrab: «Uno sfregio per donne vittime di violenza»

«E' davvero pessimo quanto avvenuto per la presidenza del consorzio Trasporti Basilicata. Il presidente Giulio Ferrara, condannato in via definitiva per violenza sessuale, è stato riconfermato come se nulla fosse, nonostante il reato per il quale si è preso due anni e sei mesi si sia consumato proprio nel contesto del Cotrab. Il M5s, con il consigliere regionale lucano Leggieri, aveva già paventato il rischio: questa rielezione è davvero uno sfregio per tutte quelle donne vittime di violenza che decidono di denunciare, e chi lo ha votato è di fatto complice di questo sfregio. Ci mettiamo nei panni della vittima: come deve sentirsi ora che il suo carnefice è stato riconfermato, esponendola così anche a ritorsioni? Come M5s, presenteremo un’interrogazione sul tema: chi si macchia di certi deprecabili reati non può stare alla presidenza di una partecipata. Se c'è un vuoto normativo, andrà colmato. Intanto ci appelliamo al senso etico e alla deontologia dei consorziati perché inducano il neo rieletto presidente stupratore a dimettersi».

Così in una nota le senatrici e i senatori M5s in commissione Femminicidio.