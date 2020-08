Potenza, a spasso con una P38 special e cocaina nel marsupio: arrestato 27enne

POTENZA - Un uomo di 27 anni è stato posto agli arresti domiciliari dalla Polizia, a Potenza, perché trovato in possesso di un revolver P38 special e di cocaina. Gli agenti sono intervenuti in viale del Basento, nei pressi di un centro commerciale. L’uomo è accusato di detenzione illegale di arma, munizioni e droga. Con lui si trovava un giovane che è stato trovato in possesso di uno sfollagente e che è stato denunciato in stato di libertà.