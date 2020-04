Potenza, per emergenza assunti 22 infermieri e 18 Oss

In «ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dall’emergenza» coronavirus, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha assunto 22 infermieri e 18 operatori socio-sanitari (oss) con contratti a tempo determinato della durata di 12 mesi.

Nella nota diffusa dalla portavoce del direttore generale, Massimo Barresi, è specificato che infermieri e oss lavoreranno nei presidi ospedalieri di Potenza, Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri (Potenza).

Inoltre, con contratto «Co.co.co» e per un periodo di sei mesi, sono stati assunti due medici specializzandi, che vanno ad aggiungersi ad altri 12 «già contrattualizzati negli scorsi giorni per il medesimo periodo e con analogo contratto». Per i prossimi giorni è «prevista la stipula di tre contratti riguardanti medici anestesisti in quiescenza oltre a quello già stipulato con un medico specialista in Malattie Infettive, anch’egli in quiescenza».