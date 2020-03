Emergenza, Governatore Bardi ai lucani che sono in Lombardia: restate dove siete

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha chiesto al Governo di prendere «tutte le misure per impedire che una possibile e probabile ondata di lavoratori provenienti dalla Lombardia venga senza controllo nelle nostre città».

L’appello di Bardi è arrivato dopo la decisione della Regione Lombardia di chiudere, «per motivi precauzionali, ulteriori attività produttive». Nel dire di condividere tale scelta, Bardi ha però sottolineato i «serissimi problemi» che ciò pone «al precario equilibrio che da tempo abbiamo messo in campo in Basilicata per combattere questo terribile virus": l’arrivo di tante persone «provocherebbe un probabile allargamento del virus» fra i lucani.

Il governatore della Basilicata si è poi rivolto direttamente ai lucani che lavorano in Lombardia: «Vi prego - ha scritto - se avete a cuore la vostra salute e quella dei vostri cari, di rimanere dove siete e di non tornare qui». Bardi comunque ha scritto al Governo che chiederà ai prefetti di Potenza e di Matera di «attuare tutte le procedure previste dalla legge per il riconoscimento di quanti provengano da queste zone».