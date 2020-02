Coronavirus, scanner termico all'Università della Basilicata

POTENZA - Nell’Università della Basilicata - che si è dotata di uno scanner termico - le attività didattiche «si stanno regolarmente svolgendo, e proseguiranno nei prossimi giorni, salvo diverse prescrizioni regionali o ministeriali». Lo ha reso noto l’ufficio stampa, specificando che «ogni variazione sarà tempestivamente comunicata attraverso i canali ufficiali di Ateneo».

Nel comunicato è inoltre evidenziato che «l'Unibas, al fine di garantire quanto previsto nelle linee guida ministeriali, ha avviato un’azione di pulizia straordinaria delle strutture e di rifornimento di materiale igienico; inoltre, grazie al sostegno della Farmacia Trerotola di Potenza, si è dotata di uno scanner termico, che si aggiunge agli equipaggiamenti in dotazione dell’Ateneo in materia di sicurezza»: «Ogni nostra azione - ha sottolineato la Rettrice, Aurelia Sole - in un momento di particolare criticità per il nostro Paese, intende assicurare, nella piena collaborazione della comunità accademica, il regolare svolgimento delle attività didattiche e di servizio dell’Ateneo. Sono certa che - ha concluso - anche le momentanee restrizioni, introdotte in questa fase, saranno comprese dagli studenti e dalle loro famiglie perché attuate in nome della sicurezza comune».