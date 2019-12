Potenza, marijuana nel centro accoglienza: arrestato nigeriano

Circa 600 grammi di marijuana sono stati trovati dalla Polizia in un centro di accoglienza alla periferia di Potenza: un richiedente asilo, di 39 anni, originario della Nigeria, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, e altre tre persone sono state segnalate come assuntori.

La droga, secondo quanto reso noto stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, era nascosta nella struttura, alla base di un lavandino tra gli alimenti, per attenuarne l'odore, ed è stata trovata grazie a un cane antidroga. Il questore di Potenza, Isabella Fusiello, inoltre, ha presentato il nuovo calendario della Polizia, dal titolo «2020 passione, impegno servizio», annunciando poi che da giugno a oggi sono stati effettuati 270 rimpatri dal Cpr di Palazzo San Gervasio (Potenza), e la struttura sarà ristrutturata nel prossimo periodo: oggi vi sono ospitate 65 persone, ma per i lavori il numero sarà ridotto a 45.