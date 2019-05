Tenta estorsione a imprenditore: arrestato 46enne a Maratea

Accusato di aver tentato un’estorsione ai danni di un imprenditore, a Maratea (Potenza), un uomo di 46 anni è stato arrestato dai Carabinieri. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Lagonegro (Potenza), è stato convalidato dal gip della città lucana che ha disposto gli arresti domiciliari.

L’uomo arrestato dovrà anche rispondere di furto, danneggiamento e danneggiamento a seguito di incendio: reati commessi tra il 16 e 17 maggio scorso per costringere l'imprenditore ad assumerlo come guardiano notturno di un cantiere dove sono in corso i lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà privata.