Quei bei rimedi di Nardino

[…] Se non mi avete visto per qualche giorno questa settimana è perché mi era venuto un raffreddore di quelli potenti con dolori forti alla gamba spezzata, che proprio per questo non sono potuto venire. Ma se non era per le cose che ho imparato da Nardino, mo’ dovevo stare ancora acceppinato dentro al letto a pigliarmi qualche medicina della farmacia. Invece alla gamba gli ho messo sopra le foglie di cimadicola e un pugno di argilla scaldata vicino al fuoco: santa cosa. Per il mal di gola mi sono disinfettato il canarile con mezzo limone spremuto in bocca due volte al giorno e poi ho tenuto in bocca l’aglio come a una caramella.

Ne ha sanato un sacco di cristiani Nardino con ’sti rimedi, ma senza darsi il brodo e senza mai vantarsi: chi si vanta da solo vale quanto a un fagiolo. Sciroppo di cantina e pinnole di vicciaria, altro che le medicine della farmacia. E mi raccomando alla sementa di finocchio per far uscire l’aria di corpo, parlando con rispetto.

L’aglio ‒ dice pure Nardino ‒ peccato che puzza ma è come a una farmacia. Io poi non tengo nessuno appresso a casa e pure se mi puzza il fiato non fa niente.

Dice Nardino, giustamente, che le ditte che fanno le medicine non vogliono che noi stiamo bene, perché se noi stiamo bene loro falliscono. Ma poi che gusto sta ad accattare una medicina fatta e tutto?

Vuoi mettere se te la fai tu stesso o te la fa un compare che non ti vuole male! Tutta un’altra cosa. Perciò aglio, cipolla, menta, malva a tutta forza.

Pure il basilico fa effetto se hai digerito male e il rosmarino per la fiacchezza, l’origano per pisciare e il chiacone per andare da corpo.

Ma la fissazione di Nardino è l’aglio che più di una volta mi ha detto di mettermelo come a una supposta, come fa lui, ma a me veramente ’sta cosa non mi suona e non lo consiglio manco a quelli che vengono a domandare a me qualche rimedio. Se lo volete provare voi, fatelo e poi mi dite. […]