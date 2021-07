Brindisi, La Tajani presenta il suo ultimo libro «Città prossime»

BRINDISI - Lunedì 26 luglio, Cristina Tajani presenta il suo ultimo libro nel giardino dell'ex convento di Santa Chiara. Si intitola «Città Prossime». A dialogare con l'autrice saranno i sindaci Riccardo Rossi (Brindisi), Carlo Salvemini (Lecce) e Antonio Decaro (Bari).

Nel discorso con il quale Mario Draghi si è rivolto per la prima volta al parlamento italiano per riceverne la fiducia c’è una frase evocativa, che collega il dramma della pandemia all’impronta urbana: «Lo spazio che alcune megalopoli hanno sottratto alla natura potrebbe essere stata una delle cause della trasmissione del virus dagli animali all’uomo».

«Non eravamo abituati, almeno non alle nostre latitudini, a considerare la crescita delle città un problema - spiega l'autrice -. Anzi, come ho ricordato nel primo capitolo è addirittura l’Ocse ad aver indicato ai territori sviluppati la ricetta dello sviluppo dimensionale urbano, perché – si legge in un report del 2015 – tutto ciò che vive entro duecento chilometri dalle città beneficia di esternalità positive. È però evidente, non soltanto alla luce della minaccia portata da Covid-19, che il rapporto tra città e aree vaste nella loro orbita è perennemente a rischio: lo è in termini ambientali, a cominciare dal tema enorme del consumo di suolo; lo è in rapporto ai centri più piccoli, alle città medie, agli hinterland, alle campagne. Allora interrogarsi sui destini delle città obbliga a guardare più a fondo questa relazione, per scoprire cosa significherebbe recidere lo scambio che storicamente si è dato tra urbano e non urbano».