Policlinico e Ateneo di Bari promuovono dieta mediterranea e turismo lento

Bari - «Silver WellBeing: un viaggio attraverso la Dieta Mediterranea e il Turismo lento» è il tema della conferenza finale del progetto di Policlinico e Ateneo barese con tre università greche, in programma domani dalle 10 in modalità webinair.

Finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia «Silver WellBeing» promuove il turismo d’argento (over 55) e i benefici di una vita sana e sostenibile. nche i pazienti con problemi metabolici e cardiovascolari possono beneficiare di questo progetto, così come le persone con obesità, disturbi alimentari o semplicemente interessati ad una dieta più sana e consapevole.

Domani l’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Gianfranco Gadaleta - coordinatore del Programma Grecia-Italia 2014-2020, Carmela Sfregola - responsabile della Comunicazione di Programma, Chrysa Pierri - responsabile di Progetto e Antonio Moschetta - referente per il Policlinico di Bari. La lingua ufficiale della conferenza è l’inglese.

Il webinar è rivolto principalmente a operatori turistici, guide turistiche, albergatori, ristoratori, produttori del territorio, tour operator, medici, biologi, nutrizionisti e utenti «silver« appassionati ai temi di progetto. Per iscrizioni, https://meeting-planner.it/events/silver-wellbeing-a-journey-through-the-med-diet-and-slow-tourism/.