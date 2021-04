Financial Times bacchetta l'Italia: «Così cerca di riprendersi dal fiasco dei vaccini»

BARI - L'andamento a rilento della vaccinazione contro il Coronavirus in Puglia e in Italia, con quasi 3 milioni e mezzo di immunizzati totali (il 6,8% della popolazione over 16) ha provocato non pochi malumori e problemi nella lotta contro il virus nel Belpaese. Tanto che il principale giornale economico-finanziario del Regno Unito, il Financial Times apre una delle sue pagine con il titolo: «L'Italia cerca di riprendersi dal fiasco dei vaccini». Una frecciatina alle dosi prenotate che non arrivano, ai furbetti che si vaccinano e agli intoppi tecnico-burocratici. Intanto il Governo fa pressing sulle Regioni per aumentare il ritmo delle inoculazioni rallentate nel weekend pasquale: solo 92mila dosi inoculate. Ovvero ben lontane dall'obiettivo delle 500mila sperato dal generale Figliuolo.