Premiato da Mattarella il genietto di Ruvo che fabbrica visiere

C’è anche il ruvese Giuseppe Cassano nell’elenco dei 28 giovani italiani che hanno ricevuto dal presidente Mattarella la nomina di «Alfiere della Repubblica». Un modo straordinario per festeggiare il 16esimo compleanno per un ragazzo che, in tempi di lockdown, ha saputo cogliere l’essenza della rete solidale e mettere a disposizione del prossimo la propria passione.

Giuseppe è stato premiato per l’impegno con cui ha partecipato alla rete di solidarietà che ha consentito di rafforzare i presìdi medici e gli strumenti di protezione nella prima fase della pandemia, quando questi accessori erano particolarmente carenti. Ha lavorato giorno e notte ed è riuscito a produrre, con la sua stampante 3d, 300 supporti per visiere di protezione, poi utilizzati dal personale medico e infermieristico.

Si è affacciato alla rete solidale grazie allo spirito intraprendente della professoressa Antonia La Grasta, insegnante di vita e di Italiano. Lei ha creduto nelle potenzialità del ragazzo ed è riuscita a toccare le sue corde giuste. Dice lui, studente dell’Istituto tecnico «Galileo Ferraris» di Molfetta: «È grazie alla mia insegnante se ho cominciato un progetto che mi ha condotto sino al Quirinale. Non avevo assolutamente idea delle dimensioni del mio impegno - confessa Giuseppe Cassano -. Ho lavorato notte e giorno per sentirmi utile e fare qualcosa di positivo per i medici e gli infermieri della mia provincia. Ho utilizzato la mia stampante 3d, e lo spirito della rete solidale è stato decisivo nello spingermi a non mollare».

Informatica e biciclette le sue passioni: più volte campione regionale nelle rispettive categorie di ciclocross, Giuseppe è davvero un ragazzo encomiabile che fa dello studio la sua arma vincente: «Riesco a coniugare le due passioni. Costruisco pezzi per la mia bici, cerco sempre di fare qualcosa che mi porti a unire informatica e ciclismo».

Alfieri della Repubblica sono i giovani che nel 2020 si sono distinti «per l’impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per il dramma della pandemia».

Afferma il papà Arcangelo: «Ci teniamo a dedicare questo premio alla professoressa La Grasta che ha fatto l’impossibile per far avverare questa idea e questo sogno di Giuseppe. Poi da lassù qualcuno ci ha messo la mano per far sì che tutto andasse bene», racconta.

Il sindaco di Ruvo, Pasquale Chieco, ha ringraziato pubblicamente il giovane insignito ieri mattina dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’attestato onorifico di Alfiere della Repubblica: «Voglio ringraziare il nostro Giuseppe per avere messo la sua passione e la sua intelligenza al servizio della comunità e per aver dato lustro alla nostra città portandola all’attenzione dei media nazionali per una bella ragione. È questa la Ruvo che ci piace - rimarca -, ingegnosa, curiosa del futuro, ma sempre solidale e disponibile a rimboccarsi le maniche per il bene comune».

Giuseppe rivela: «Ho appreso la notizia da un amico che mi ha mandato il link dell’agenzia Ansa. Ho provato un’emozione e una gioia indescrivibili, un momento che mi ha reso davvero fiero di questa nazione». Il periodo di pandemia gli ha regalato questa grande gioia, ma lo ha privato di molte altre cose: «Sicuramente lo studiare a distanza penalizza noi giovani». Con l’attestato sotto al braccio, è pronto a tornare in sella alla sua bici: «Domenica sarò impegnato a Maglie, nella tappa del Challenge Puglia».