Michele Bravi, il tour 2021 arriverà anche a Bari, al Demodé

Toccherà anche la Puglia il nuovo tour di Michele Bravi, che prende il nome dall'ultimo album, La Geografia del Buio, uscito il 29 gennaio scorso. Michele suonerà l'11 dicembre 2021 al Demodé di Modugno (Ba). I biglietti sono disponibili a partire dalle 11 di lunedì 8 febbraio 2021 su www.vivoconcerti.com e dalle 11 di sabato 13 febbraio 2021 in tutte le rivendite autorizzate.

Questo il calendario completo:

Martedì 9 novembre 2021 || Parma @ Campus Industry Music

Domenica 14 novembre 2021 || Milano @ Fabrique

Giovedì 18 novembre 2021 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Domenica 21 novembre 2021 || Padova @ Hall

Mercoledì 24 novembre 2021 || Firenze @ Viper Theatre

Sabato 27 novembre 2021 || Bologna @ Locomotiv Club

Sabato 4 dicembre 2021 || Roma @ Teatro Centrale

Martedì 7 dicembre 2021 || Pozzuoli (NA) @ Duel Beat

Sabato 11 dicembre 2021 || Modugno (BA) @ Demodè



Michele Bravi porterà sui palchi d’Italia i brani contenuti nel nuovo disco “La Geografia del Buio” e alcuni dei suoi singoli di maggior successo, come “Il Diario degli Errori”, certificato disco di platino. L’attesa per tutti i fan che vogliono incontrare Michele di persona e tornare a cantare sotto un palco a un concerto è terminata.

Michele Bravi, 26 anni, cantautore, nasce nel 1994 a Città di Castello. È un musicista che divide la sua espressione artistica tra musica e web. Nel 2013, vince “X Factor” con l’inedito “La Vita e La Felicità”, scritto per lui da Tiziano Ferro. Nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Il Diario degli Errori”, che anticipa l’album “Anime di Carta” (Universal), tra i 10 più venduti dell’anno. Sempre nel 2017, entra a far parte del cast del serale della 17esima edizione di “Amici”, nel ruolo di tutor, ed è la voce della versione italiana di “Remember Me” (Ricordami), brano della soundtrack del film Disney “Coco”. Nel 2018 collabora con Gué Pequeno al singolo doppio platino di Elodie “Nero Bali” e pubblica il suo primo romanzo “Nella vita degli altri” (Mondadori). Il 6 settembre Michele è tra gli artisti che prendono parte a “Heroes”, concerto in Arena di Verona, e nei mesi seguenti aderisce al fondo “Scena Unita”. Entrambe le iniziative sono state create a favore dei lavoratori dello spettacolo, colpiti dall’emergenza sanitaria. Il 15 maggio 2020 pubblica “La Vita Breve dei Coriandoli” e il 22 gennaio 2021 esce “Mantieni il Bacio”. I due singoli anticipano il nuovo progetto discografico di Michele, “La Geografia del Buio”, fuori il 29 gennaio 2021.