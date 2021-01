Da Alberobello arriva il «Maradona dei fornelli»: convocato nella nazionale cuochi

BARI - Viene dalla capitale dei trulli uno degli chef più bravi d’Italia. Francesco Locorotondo, giovanissimo, 20 anni, è stato riconfermato nella Nic junior, la formazione giovanile della Nazionale italiana cuochi. Lo chef di Alberobello aveva già indossato la maglia della Nazionale nel 2019 vincendo, tra l’altro, la medaglia d’oro ai Beer Attraction Campionati Italiani di cucina 2019 per la categoria junior k1 (cucina calda).

Oggi è arrivata la riconferma. Locorotondo ha infatti brillantemente superato le selezioni che si sono svolte a Brescia. Per continuare a indossare la maglia della Nazionale, ha preparato un piatto di carne completo anche di carboidrati. Un’ora per fare tutto: 50 minuti per la preparazione e i restanti dieci per pulire la cucina.

Lo chef di Alberobello ha proposto un lombetto d’agnello cotto a bassa temperatura con un crumble di farro soffiato al pistacchio miele e panko, accompagnato da un giardinetto di verdure. «Sono molto contento - dice Locorotondo -, è una grande possibilità di crescita. Ringrazio la mia scuola che ha messo a disposizione le cucine per consentirmi di preparare queste selezioni e tutto il corpo docenti, in particolare il mio ex professore Leonardo Mercurio».

Per esercitarsi alla gara, infatti, si è preparato all’Istituto alberghiero di Alberobello, facente parte dell’Iiss «Caramia-Gigante», dove si è diplomato qualche mese fa.

L’Istituto ha messo a disposizione il laboratorio di cucina mentre i ragazzi delle classi alberghiere hanno seguito le attività in videoconferenza ricevendo importanti indicazioni in merito alle competizioni ai fornelli.

«Francesco è un vanto per noi e per la nostra scuola dove si è formato con impegno, passione e dedizione grazie a uno staff di docenti preparato e motivato - dice Angelinda Griseta, dirigente dell’Istituto -. Siamo orgogliosi dei tanti successi che il nostro studente sta raccogliendo e che sono da esempio per tutti gli studenti che si stanno formando sulle sue orme».

Francesco Locorotondo a giugno scorso era stato scelto come immagine di copertina sul periodico «Il Cuoco», rivista ufficiale della Fic, la Federazione italiana di categoria. Ha inoltre lavorato come commis di cucina al Grand Hotel La Chiusa di Chietri, sempre ad Alberobello, dove i suoi maestri sono stati Pierluca Ardito e Francesco Cinquepalmi. Quest’ultimo, chef della Nic, ha allenato Locorotondo nei giorni scorsi nelle cucine dell’Alberghiero insieme al professor Mercurio.