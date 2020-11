La tarantina Donatelli «regina» del marketing in Oman

«Ecco gli Italiani in Oman. Eccellenze qualunque cosa facciano. Congratulazioni Donatella!». La pagina ufficiale Instagram dell’ambasciata italiana in Oman si felicita con la tarantina Donatella Donatelli, vincitrice dell’«Oman Woman 2020» nell’ambito del marketing. Il prestigioso riconoscimento, voluto dallo scomparso ed ex longevo sultano Qaboos bin Said Al Said (dal 23 luglio 1970 al 10 gennaio 2020 alla guida dal Paese mediorientale) come sostegno alle donne per raggiungere la piena estensione del loro potenziale, va al capo del Marketing&Comunicazione della Mercedes-Benz Oman, che con le sue strategie «ha portato la sua azienda da un punto di forza all’altro grazie alla pianificazione e alla dedizione. Attraverso un atteggiamento da mai dire mai!» viene evidenziato nella menzione dell’award.

Già nel 2015, dopo un anno alla guida della strategia comunicativa della Mercedes-Benz nella nazione della penisola arabica, Donatelli era stata dichiarata come una delle donne più influenti dell’Oman. Tale tributo fu l’effetto dei risultato del suo operato quotidiano, avendo fatto schizzare le vendite delle auto tedesche nel Sultanato, contribuendo al titolo di best practice evidenziata dal produttore azionista Daimler AG.

«Cara Signora Donatelli, mi ha fatto immenso piacere vedere oggi la sua foto e premiazione sul giornale. Volevo esprimerle tutto il mio apprezzamento per questo importante riconoscimento e farle mille congratulazioni». Il pensiero è stato formalmente espresso a Donatelli dall’ambasciatore d’Italia in Oman Federica Favi. Una nuova gratificazione dunque per la quarantottenne tarantina, che ha lasciato la sua città dopo essersi diplomata al liceo «Aristosseno» per poi spiccare il volo attraverso una brillante carriera formativa. In possesso di un master in affari internazionali dell’Istituto di Studi Politici Internazionali di Milano, laurea in Scienze Politiche, diploma di specializzazione in Diritto Internazionale Pubblico all’Accademia dell’Aia di Diritto Internazionale e in Istituzioni e Politica dell’Unione Europea presso l’Istituto di Studi Europei Alcide De Gasperi di Roma, Donatelli, come evidenzia la menzione dell’Oman Woman, «è dotata di tutto ciò che serve per portare avanti con facilità le sue attività commerciali. In Mercedes-Benz Oman, Donatella ha sviluppato con successo strategie di marketing e campagne tattiche per i consumatori, introducendo abilmente operazioni digitali efficaci, coinvolgendo le piattaforme dei social media. I suoi successi sono riconosciuti dal Mercedes-Benz Regional of Ice di Dubai, vincendo il premio per la migliore attivazione dei social media, il miglior marketing post-vendita, il miglior Customer Experence Activation Mercedes-Benz, il premio per il miglior Accessori e Collezione Market Awards Mercedes-Benz».

Nel diffondere il tributo a livello comunicativo, come evidenziato dalla pubblicazione della notizia sul Muscat Daily (il quotidiano inglese più venduto in Oman con le sue 33500 copie giornaliere), l’«Oman Woman» sottolinea l’attitudine gestionale di Donatelli, parlando delle sue «campagne che ora vengono utilizzate come migliori pratiche non solo in Medio Oriente, ma anche nella comunicazione globale di Daimler». L’accento viene anche posto sullo sviluppo e l’implementazione, da parte di Donatelli, del reparto CRM in entrata e in uscita, «che ha dimostrato di essere un’enorme funzione di supporto ai reparti operativi e che ha reso più efficiente il processo di comunicazione con i clienti».

La «scalata» manageriale all’Oman, proprio recentemente rimosso dall’Ue con le isole Cayman dalla lista nera dei paradisi fiscali, in Donatella Donatelli ha un particolare che lega la sua Taranto a Mascate, capitale del Paese che l’ha onorata: il mare. È infatti durante la sua attività per l’organizzazione non-governativa Oman Sail (altro frutto di Al Bu Said), impegnata nella valorizzazione del Paese mediorentale attraverso gli eventi internazionali della vela (tra i Mondiali Laser e l’America’s Cup), che Donatelli intercetta lo sponsor Mercedes-Benz. Con la storica casa automobilistica scoppia il feeling lavorativo che la porterà a capo degli uffici comunicativi dell’Oman. Dal 2014 il talento tarantino ha tagliato molti traguardi, sino a conquistare il prezioso riconoscimento come donna eccellente del Sultanato.