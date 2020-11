Monopoli festeggia i 105 anni di Nonna Mariella

Signorina, occhi chiari e 105 anni. Il compleanno è stato festeggiato, nel rispetto delle modalità anti contagio, venerdì mattina nella casa per anziani Regina Pacis.

La nonna di Monopoli, Maria Pinto, è la più grande di 4 fratelli tutti più giovani di lei e viventi. La più piccola ha 85 anni.

E a chi le chiede la ricetta di così tanta longevità non risponde ma lascia intendere che è un fatto di famiglia. Una vita trascorsa da giovane al seguito del padre che era un funzionario statale. Quindi in giro per l’Italia, a Roma, Bologna e non solo. Giocava a tennis da ragazza, ed è diventata amica dell’attrice Paola Borboni con cui ha condiviso alcune esperienze in teatro.

Conserva di quel periodo una buona proprietà di linguaggio ed è giunta a Monopoli grazie a una sorella che qui vive da tempo. Giusto in tempo per festeggiare il 100esimo compleanno.

Maria Pinto, per tutti Mariella, è nata a Mola di Bari. Ricorda tutto con incredibile lucidità. Ricorda la guerra, lei tranquilla, serafica, con aria nobile e aristocratica, condita da un non so che di filosofia, che con sano realismo vive in maniera leggera la vita, giorno per giorno, e ripete che per ora «sto bene» e guarda con fiducia al domani.

Il compleanno con la torta, anzi 3, una per ogni numero che segna le cifre della veneranda età, è stato condiviso con gli altri anziani della struttura che prende il nome dalla chiesa alla periferia Nord della città.

E poi gli operatori della casa protetta, diretta da Anna Caputo, e l’assistente sociale Mariella Minervini che per l’occasione ha registrato un video per fare sapere all’esterno cosa accade all’interno. Le visite sono limitate ma possibili.

Il contagio da Covid-19 non ha nemmeno sfiorato gli ospiti che per l’occasione hanno indossato delle mascherine donate dalla Protezione civile. Con l’hashtag «#105nonsentirli», tutti hanno reso il senso della festa.

Nonna Mariella si è dispiaciuta per il periodo così difficile ma, con fiducia, dalla sua sedia a rotelle continua a macinare tempo a più non posso, per condividere la gioia dei matusalemme con gli altri nonni che si apprestano alla soglia dei 100. Come Giuseppina Montanaro che il prossimo anno supera il fatidico 99, ma già tutto è pronto per la seconda 105. Appuntamento al 30 maggio prossimo con Antonietta Moretti.