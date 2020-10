Putignano, cultura a domicilio: i libri arrivano col pony express

Desideri leggere un libro che ti interessa ma non puoi recarti in biblioteca?

Con «Just Book» (in inglese la parola significa sia «libro» che «prenotare») nessun problema. Ora potrai riceverlo direttamente a casa tua. È un’iniziativa della biblioteca comunale di Putignano «Filippo Angelini De Miccolis» che ha dato il via a un nuovo servizio gratuito, di prestito e consegna, a domicilio, di volumi.

La consegna sarà effettuata da operatori della stessa biblioteca, previa comunicazione degli interessati allo 080/4911626, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il servizio «Just Book» renderà, quindi, più fruibile e disponibile per tutta la comunità il ricco patrimonio librario della biblioteca putignanese.

Basterà scegliere tra la ricca selezione di titoli, inclusa l’ampia sezione dedicata alla letteratura per l’infanzia denominata «Bia» (Biblioteca amica), il libro che si preferisce e il cibo per la mente sarà servito direttamente a domicilio.

È un’operazione di grande rilievo culturale perché stimola e supporta l’importanza della lettura per cittadini di tutte le età. Siano essi libri gialli, saggi, romanzi, fantascienza. L’importante è leggere quello che piace di più. Leggere un libro è sempre un’opportunità per crescere, per provare empatia, perché la lettura è una porta che si apre su universi magici, su visioni futuristiche, su storie del passato.

«Quello che stiamo vivendo è un momento preoccupante, forti incertezze incombono sul mondo dello spettacolo e sull’intero comparto culturale - chiosa Rossana Delfine, assessora alla Cultura di Putignano - ma la cultura non può fermarsi e, come amministrazione comunale, crediamo fortemente nel valore e nell’importanza della cultura in tutte le sue forme, per la sua capacità di nutrire l’anima. Un libro può regalare momenti di bellezza, donare a tutti noi la possibilità di sognare e viaggiare oltre i confini della quotidianità. Soprattutto in questo momento difficile. Per questo - spiega l’assessora - abbiamo pensato di offrire a tutti la possibilità di ricevere, a casa, i libri presenti nella nostra biblioteca in tutta sicurezza, limitando gli spostamenti».