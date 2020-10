Lecce, prof Manni vince Global Teacher Award, l'annuncio dal ministro Azzolina

Daniele Manni vince il «Global teacher award». La notizia è stata data proprio dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, dalla sua pagina Facebbok. «La didattica italiana continua a distinguersi nel mondo - scrive Azzolina - Sono orgogliosa di informarvi che il professor Daniele Manni, docente di Imprenditorialità e Informatica all’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce, è il primo docente italiano a vincere il prestigioso ed internazionale “Global Teacher Award”. Il 22 novembre, in India, avrà luogo la cerimonia di consegna del riconoscimento. Già a settembre il professor Manni è stato sul podio degli “Innovation and Entrepreneurship Teaching Excellence Awards”, arrivando terzo. Da anni al “Galilei-Costa-Scarambone” le studentesse e gli studenti vengono aiutati ad ideare micro e piccole imprese innovative che lanciano sul mercato nuovi prodotti e servizi - evidenzia Azzolina - Complimenti al professor Manni, alla dirigente scolastica Addolorata Mazzotta e a tutto l’Istituto per il prezioso lavoro portato avanti e i traguardi raggiunti».

