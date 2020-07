Cellamare, «debutta» il cinema sotto le stelle

CELLAMARE - Con l’estate ritorna la voglia di serate in compagnia, magari per vedere insieme un bel film. Ma come fare ai tempi del coronavirus, sia pure nella fase tre? Già in piena pandemia, due 19enni di Cellamare, Antonio Di Biase e Domenico Pietrantonio, titolari dell’agenzia «Da Service», si erano portati avanti per elaborare un progetto che consentisse la visione dei film in sicurezza.

E così hanno ideato, ma forse sarebbe meglio dire rielaborato, l’idea del drive in, ovvero la visione di un film all’aperto stando seduti nella propria auto, stile anni ‘50 americani. E non hanno perso tempo una volta terminato il lockdown, tanto che la loro intuizione partirà proprio dal piccolo comune della provincia barese, con un sostanziale adattamento per questa prima uscita, non consentendo la location scelta il parcheggio delle auto.

«Il progetto ha finalmente preso forma - spiegano i due giovani cinefili -. Con qualche piccola modifica siamo riusciti a rientrare in tutte le normative del caso, eliminando le macchine e rispettando le distanze di sicurezza fra le sedie. E poi siamo riusciti ad abbattere i costi di gestione per l’evento. La convenienza del progetto in questo periodo di ripresa è stata l’elemento vincente per poter realizzare la nostra idea. Anche sul piano dei diritti d’autore e delle licenze per la proiezione abbiamo fatto una lunga ricerca che ci ha portato a consultare l’ente che si occupa proprio di questo, la Mecspe per i diritti d’autore sul film e la Siae per i diritti sulle colonne sonore», fanno sapere.

Esordio dopodomani, sabato 11 luglio, alle 21, nel parco comunale di via Bari, dove saranno allestiti 130 posti a sedere, rigorosamente distanziati secondo i parametri imposti dalla normativa anti contagio, ma all’aperto e insieme per poter godere della frescura serale e del piacere di visionare un film insieme.

Per il debutto è stata scelta una pellicola di successo che vede come protagonista un attore e regista che ha i suoi natali nella confinante Capurso: Luca Medici, in arte Checco Zalone.

Sabato prossimo, infatti, sul maxischermo allestito nel parco sarà proiettato il suo film campione di incassi «Quo vado?».

L’evento è organizzato dalla «Da Service» in collaborazione con la «Peafowl at garden» di Francesco Pavone e la Pro Loco. L’iniziativa non è a scopo di lucro, ma prevede anche una finalità solidale. «Non c’è un biglietto da pagare - precisano gli organizzatori -, chiediamo solo di lasciare un’offerta libera che sarà devoluta in beneficenza alla parrocchia di Cellamare della Chiesa Matrice di Santa Maria Annunziata».

Appuntamento, dunque, con il cinema sotto le stelle per trascorrere un paio d’ore all’insegna del divertimento e del sorriso assicurato dalla proiezione in programma.