Illusionista di Rutigliano premiato negli Usa

RUTIGLIANO - È di Rutigliano il miglior illusionista italiano degli ultimi dieci anni: Nicola Maurantonio, in arte Cripton.

Sarà premiato (emergenza Covid-19 permettendo) a Las Vegas il 6 agosto, all’Orleans Casino Ballroom. L’oscar della magia viene assegnato ogni dieci anni ai migliori artisti di tutto il pianeta.

Cripton, già vincitore per due volte del prestigioso premio internazionale «Merlin Awards», è stato scelto quale «Italy’s best illusionist of the decade» (miglior illusionista d’Italia della decade) 2010-2020 da una giuria internazionale formata da registi, maghi, costruttori di strumenti magici ed esperti dello spettacolo.

Riceverà una statuetta d’oro, realizzata dallo stesso artista degli Oscar e degli Emmy Award. «In questi anni ho rappresentato l’arte italiana nel mondo e questo riconoscimento è la conferma di averlo fatto bene e con successo», commenta felice Cripton, che dedica il premio «a tutti gli italiani che portano lustro alla nostra nazione e che nel loro campo, qualsiasi esso sia, riescono a distinguersi».

Anche durante il lockdown, il mago rutiglianese non è stato fermo: «Ho preparato un nuovo spettacolo che può essere rappresentato - annuncia - rispettando tutte le normative previste nel decreto del 19 maggio scorso». Cripton è dunque pronto a ripartire con un nuovo show, che ha chiamato non a caso «Lockdown», basato sulla capacità di evadere da ogni costrizione sullo stile del celebre Houdini, «ma anche di evadere con la mente da situazioni non piacevoli per raggiungere capacità mentali incredibili».

Cripton ha iniziato la carriera giovanissimo (14 anni), miscelando nelle sue esibizioni illusioni, musica e teatro. Si è formato a Las Vegas con i maestri più celebri come Jeff McBride, Siegfried e Roy. Ha tenuto spettacoli nei teatri di tutto il mondo, esibendosi anche sulle navi da crociera e in televisione su Rai Uno. «Seguitemi sui social per conoscere le date e le location del mio nuovo tour che appena possibile partirà dalla Puglia per poi trasferirsi nel resto d’Italia e nel mondo», è l’invito finale dell’artista rutiglianese, che raccomanda a tutti la predisposizione al divertimento perché «ridere durante uno spettacolo aumenta la produzione degli ormoni del benessere, contribuendo ad accrescere le difese immunitarie contro l’attacco da ogni virus, e questa è scienza e non magia», conclude dimostrando una notevole dose di saggezza.