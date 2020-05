Fase 2, azienda barese di servizi per lo spettacolo protesta con tricolore proiettato sul muro

Un tricolore proiettato sul muro della sede dell’azienda per manifestare il proprio dissenso contro la decisione del governo nazionale di non riavviare anche il settore dello spettacolo. È la forma di protesta scelta dalla BG Service di Bari, azienda specializzata in tecnologie e servizi per lo spettacolo, che ha la propria sede nella zona industriale. «Visto che parlando nessuno finora ci ha ascoltato - ha affermato Fabrizio Belmonte, tra i titolari dell’azienda - abbiamo voluto, in silenzio, illuminare il muro con i colori della Bandiera italiana». Non è ancora stata fissata una data per la riapertura di teatri e cinema, una incertezza che non permette nemmeno di programmare le attività.

«Comprendo - prosegue Belmonte - che al momento sia impossibile che si ritorni a programmare qualcosa. Ma non capisco perché lo Stato di tutti abbia parlato, tranne che di noi. Nello specifico non si è mai entrati nel merito del nostro settore. Probabilmente perché non si comprende quanto lavoro, sacrifici e investimenti ci siano dietro ad un concerto, piuttosto che a una manifestazione come ad esempio il Medimex». L’azienda svolge allestimenti di palchi e fornisce servizio audio e luci per il teatro Petruzzelli, il Teatro Pubblico Pugliese e il Comune di Bari. «Noi al momento abbiamo il codice Ateco bloccato, quindi non possiamo neanche circolare con i mezzi. Lo Stato è del tutto assente nei nostri confronti», conclude Belmonte.