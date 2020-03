Coronavirus, Alessandra Amoroso saluta il Salento a distanza: «Resto a Roma per tutelare i miei»

«La prima cosa che ho pensato è stata di tornare dai miei, ovviamente, per stare con loro e con mia nipote. Ma poi ho realizzato che sarebbe stato meglio per tutti se fossi rimasta a casa: l’ho fatto per loro. È chiaro che avere la famiglia distante, rimanendo da sola ti fa stare in pensiero ma so di aver fatto la cosa giusta» così Alessandra Amoroso ha raccontato perché ha deciso di farsi la quarantena a Roma e non in Puglia a Billboard Calling, iniziativa di diretta Instagram con gli artisti lanciata da Billboard Italia, la versione tricolore della celebre rivista musicale americana.

Nelle Billboard Calling ogni giorno, in diretta Instagram, alle 16, le star rispondono alla «chiamata» di Stefano Fisico di Billboard e alle domande di tutti i fan che vogliono partecipare. Billboard Calling vuole anche mettere in luce cosa stiano facendo di concreto gli artisti in questo momento: Alessandra e la sua Big Family Onlus si sono attivati a favore della ASL di Lecce a sostegno degli Ospedali di Lecce e Provincia, mentre Ghemon ha supportato la Croce Rossa Italiana, gli Ospedali Sacco, Spallanzani e San Matteo e Gigi D’Alessio l'Ospedale Cotugno di Napoli. NEK dona alle Aziende Sanitarie Modenesi, mentre Annalisa, che sarà in diretta oggi, supporta il reparto di malattie infettive dell’Ospedale San Paolo di Savona.