Putignano, Carnevale 2020, quanti cornuti!

PUTIGNANO - Il Giovedì grasso, da queste parti, è il giovedì dei cornuti! E si sa che Putignano detta legge in tema di Carnevale. Così ecco il rito che si rinnova, come mostra la foto scattata nella chiesetta sconsacrata di Santo Stefano Piccolo (si riconoscono tra gli altri Uccio De Santis e Antonio Decaro). Ma l’edizione 2020 segna una svolta epocale: a indossare le corna anche una donna (per la prima volta in sei secoli), la sindaca Luciana Laera.