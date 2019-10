Il Collegio 4: nel cast anche una 16enne barese e una 15enne di Potenza

È in partenza martedì 22 ottobre la quarta edizione de Il Collegio, programma in onda su Rai 2 ambientato nel 1982 che farà vivere a 20 adolescenti (10 ragazze e 10 ragazzi) un'esperienza scolastica proprio come nel passato. Sarà Simona Ventura la voce narrante del programma, che ha come location il consueto Collegio Convitto Celana di Caprino Bergamasco (Bg), e che sostituisce Giancarlo Magalli. E poche ore fa molti siti web, in primis Fanpage, hanno riportato i nomi degli adolescenti che andranno a comporre il cast di questa edizione. Tra loro anche una pugliese e una lucana.

Mariana Aresta, 16 anni di Bitritto (Ba), e Vilma Maria D'Addario, 15 anni, di Potenza, saranno due delle protagoniste della fortunata trasmissione. Diventeranno senza dubbio, come i loro predecessori, molto amate sul web, dove già soprattutto Mariana è molto seguita (ha oltre 43mila follower su Instagram). Oltre a loro gli altri ragazzi saranno Asia Busciantella Ricci, Martina Brondin, Francesco Cardamone, George Ciupilan, Vincenzo Crispino, Alex Djordjevic, Claudia Dorelfi, Samuele Fazzi, Maggy Gioia, Giulio Maggio, Benedettagea Matera, Gabriele Montuori, Gianni Nunzio Musella, Alysia Piccamiglio, Sara Piccione, Nicolò Robbiano, Mario Tricca, Roberta Maria Zacchero

Insieme ai professori, ai sorveglianti e alla nuova voce narrante, ci sarà anche il figlio di Simona Ventura, Niccolò Bettarini, che condurrà Il Collegio Off sul web, insieme all'influencer e youtuber Valeficent, per andare a caccia dei ragazzi della terza edizione del programma e scoprire cosa fanno a un anno di distanza dalla fine dell'esperienza. In bocca al lupo a tutti i ragazzi, specialmente a Mariana e Vilma!

foto Instagram @nanatears e @vilmadaddario