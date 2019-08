La dedica "spaziale" di Parmitano alla Puglia: «Mi ha adottato per 7 anni»

BARI - Un mare blu e nessuna nuvola: con questo scatto "spaziale" l'astronauta Luca Parmitano omaggia la Puglia. Come pubblicato sulla sua pagina Facebook l'astronauta ha condiviso questa foto del Tacco d'Italia vista direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale su cui Parmitano è sbarcato per una missione. «La Puglia, terra che mi ha adottato per sette indimenticabili anni, è completamente sgombra di nubi – scrive - come nei miei ricordi di giovane pilota». Inconfondibile il mare Adriatico che dallo spazio sembra ancora più blu in questa torrida estate.