Monopoli, ecco H2M Butterfly: un bus a idrogeno in giro per le spiagge pugliesi

Parte dalle spiagge dei Comuni pugliesi e lucani, a bordo del veicolo speciale H2M “Butterfly”, il tour estivo per continuare a raccogliere le 50mila firme necessarie per presentare la legge di iniziativa popolare “Transizione energetica e Idrogeno rinnovabile”. Redatta dal Presidente della Fondazione H2U The Hydrogen University di Monopoli, il fisico Nicola Conenna, in collaborazione con l’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni, la proposta di legge è stata pubblicata l’11 aprile 2019 in Gazzetta Ufficiale con il n.86 – Serie generale. Il tour per la raccolta di firme “LET it be” (Law of Energy Transition) è stato presentato mercoledì scorso, nel corso del convegno “Energy Transition e Idrogeno” presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, dove è stato illustrato il progetto per promuovere lo sviluppo delle infrastrutture per l’idrogeno come vettore energetico di accumulo delle rinnovabili discontinue e la mobilità dei veicoli a fuel cell (celle a combustibile).

Il veicolo speciale H2M (Mobile), dimostrativo del modello energetico della Fondazione H2U, permette la produzione di idrogeno a bordo ed è soprannominato “Butterfly” per le ante laterali che si aprono come ali di una farfalla a filo con il tetto per creare un’ampia superficie di pannelli fotovoltaici da 5 kWp. Il mezzo giungerà il 20 luglio ad Accadìa (Fg), nel corso del Festival Blues che si tiene nel Rione Fossi, dove si sta realizzando il progetto per il primo borgo ad idrogeno in Europa e proseguirà nella raccolta di firme tutta l’estate, prediligendo i Comuni che hanno deliberato lo stato di emergenza climatica, fino a raggiungere Melpignano il 24 agosto, per il concertone della Notte della Taranta.