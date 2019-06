Ryanair vende gite a Bari Vecchia tra le orecchiette

Non solo aerei: sul sito di Ryanair sono spuntate anche le orecchiette! La compagnia aerea, infatti, dà la possibilità ai clienti di acquistare i biglietti per esperienze turistiche a 360 gradi in Puglia e Basilicata.

Ecco che, allora, chi viene a trascorrere le vacanze in Puglia può fare una lezione di cucina, e imparare a preparare la pasta fatta in casa con 54 euro. Destano qualche perplessità, invece, i prezzi dei tour delle città, Bari e Matera.

Con 173 euro a persona viene offerto un tour di due ore del capoluogo pugliese, con guida privata (esperta di storia dell'arte - come riporta il sito) che porta i turisti in giro tra le vie della città, a visitare anche la Basilica di San Nicola.

Spendendo poco più, 199 euro, si può fare invece un tour di tutta la giornata (9 ore) a Matera, che include perfino il pranzo, un coffee break e il transfer direttamente dall'hotel.

I turisti in arrivo nelle due regioni approfitteranno dell'offerta?