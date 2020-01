È in crescita la categoria Barman. Ecco i pugliesi del secondo turno

Made in Puglia, i sapori e l’accoglienza che piacciono. Dalle vette del turismo fino alle vette delle classifiche del prestigioso concorso online di Italia a Tavola, diretta da Alberto Lupini, ci sono 185.000 votanti. Hanno superato il primo dei tre turni di votazioni tantissimi pugliesi! C’è tempo fino a domenica 26 gennaio per poter votare on line e, personaggi tv a parte, ecco i nostri professionisti in gara.

La sorpresa è senz’altro per la categoria barman: tre su sei sono pugliesi. Si tratta di Ruggiero Carella (Café Réal - Barletta), Francesco Drago (Riva Club – Bari) e Nicola Ruggiero (Katiuscia People and Drink - Giovinazzo).

I due candidati per Sala e Hotel sono Antonella Magistà (sommelier e titolare del ristorante Pashà - Conversano) e Antonio Riontino (irettore di sala Canneto Beach 2 - Margherita di Savoia). Una sola candidatura pugliese per la Pasticceria con Isabella Potì (Bros' Restaurant - Lecce) e per gli Opinion Leader con Giovanni Mastropasqua (direttore di Oraviaggiando.it)