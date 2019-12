Bari per un giorno è la «capitale» del latte eccellente del Centro Sud

Potrebbe essere iniziata la “rivoluzione” del latte del Mezzogiorno! A proposito di consumi alimentari, gli italiani vogliono conoscere ciò che portano a tavola e questa innovazione riguarda finalmente anche i formaggi. In Puglia, per la prima volta nella storia ultra ventennale della valorizzazione delle vacche di razza Bruna a cura del Consorzio dedicato, oggi a Bari alle ore 18, a Villa Romanazzi Carducci, si svolgerà una degustazione verticale di formaggi. Da giorni si registra il tutto esaurito, per un giorno la Puglia sarà la “capitale” dei formaggi del Centro Sud.

Le cifre parlano chiaro, c’è ancora molta strada da fare per far comprendere che il latte non è tutto uguale.

L’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) esiste in Puglia da poco più di tre anni e gli esperti in formaggi sono solo 113 anche se la Puglia è il primo polo zootecnico del Centro Sud ed il quarto in Italia. Ogni allevamento “custodisce” un pezzo delle nostre Murge.