Accademia Costume&Moda apre a Milano, i premiati

ROMA - L’Accademia di Costume&Moda aprirà una nuova sede a Milano. L’annuncio è stato dato da Lupo Lanzara, nipote della fondatrice Rosana Pistelose, che gestisce assieme a suo fratello la storica scuola romana di moda, design, e ora anche di comunicazione e marketing con i nuovi corsi, durante il talent show 2020, presentato con Altaroma, nella ex Caserma Guido Reni. La giuria doc di esperti e addetti ai lavori ha premiato il lavoro di Eva Bureau per la categoria abbigliamento, Alessia Di Seclì per gli accessori, Camilla Galletta con il suo progetto di comunicazione. L’Accademia Costume &Moda ha presentato per l’edizione del Talents 2020, un progetto che interpreta la sintesi del diploma accademico triennale in Costume e Moda.

Un format didattico che con Roma apre anche a Milano a giugno 2020 con l’inaugurazione di una nuova sede in via Fogazzaro. Un progetto strategico per formare le nuove figure professionali che operano nel mondo della comunicazione e del management per il sistema moda.

Questa edizione ha visto la partecipazione di 18 studenti (10 per l’abbigliamento e 8 per gli accessori) che hanno avuto l'opportunità di collaborare con 47 aziende del Made in Italy per la realizzazione di 18 capsule collection (6 outfit ciascuna) che sono state presentate con Altaroma.

I giovani designer che hanno partecipato al talent sono: Sajith Amaratunga, Eva Bureau, Benedetta Cidonio, Elena D’Amico, Giulio D’Arpino, Alessia Di Seclì, Maddalena Gentile, Arianna Irato, Gabriele Larcher, Alessandra Mansi, Marco Passone, Federica Pironti, Alice Piscedda, Beatrice Scanni, Alessandro Tais, Giorgia Tavian, Irene Valandro, Marie Bernadette Woehrl.