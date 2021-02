Chiara Boni, il mio video fatto in casa

Chiara Boni apre le porte della sua abitazione milanese nel video con cui presenta oggi online, a Milano Moda Donna, la collezione Leisure per il prossimo inverno.

«Mi piaceva - racconta la stilista - l'idea di poter brillare in casa, di essere morbide e belle anche facendo una vita più tranquilla. Ho immaginato una donna fluida e attraente perché una donna deve splendere sempre, anche nel quotidiano».

La collezione Leisure è nata durante il primo lockdown, quando la stilista Chiara Boni, tra le mura domestiche, ha dato vita ad una prima piccola collezione di capi confortevoli ma nello stile riconoscibile della maison. Ed ecco i pezzi cui non rinunciare nemmeno il prossimo anno: pantaloni palazzo, top essenziali, bluse versatili e bomber da abbinare ai pantaloni oppure ai jeans. Tutti realizzati nel jersey sostenibile che è la firma del brand e che per la prossima stagione fredda compare in versione glitter, velluto e con stampa maschile (Ansa).