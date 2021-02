Pisticci, perde controllo motozappa: 78enne muore schiacciato contro albero

PISTICCI - Schiacciato contro un albero dopo aver perso il controllo di una motozappa, un uomo di 78 anni è morto oggi nella frazione di Tinchi di Pisticci, nel podere di famiglia in cui stava facendo alcuni lavori. Le cause dell’incidente sono in via di accertamento.

L’allarme è stato dato da alcuni vicini che hanno avvisato i Carabinieri e il 118, ma per l’anziano non c'è stato nulla da fare.