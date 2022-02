Addio al sindaco di Aradeo, era ricoverato in ospedale per Covid

Aradeo - È morto nel pomeriggio il sindaco Luigi Arcuti. Era ricoverato dagli inizi del mese di febbraio al Dea, dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Grande cordoglio in paese alla notizia diffusa ufficialmente sulla bacheca Facebook del Comune su cui si legge: «Il nostro sindaco Luigi Arcuti ci ha lasciato». Centinaia i messaggi che ne sono scaturiti, tra i quali quello di Flavio Filoni, sindaco di Galatone. «Ho conosciuto la tua passione per la politica, la tua esperienza, il tuo impegno per i cittadini animato dai più nobili valori umani. Ho ammirato il tuo carisma ed il tuo carattere anche in tempo di emergenza, ci mancherai».

Parole di dolore anche da parte del vicepresidente del Consiglio Regionale Cristian Casili. «Il pensiero va ai suoi cari e ai cittadini di Aradeo in questo momento di profonda tristezza. Conoscevo Luigi e sono sicuro che il suo impegno e l’amore per il suo territorio resteranno ricordi indelebili per l'intera comunità».

Arcuti, che aveva 57 anni, lascia la moglie e due figli. L'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino e

sospeso ogni manifestazione pubblica. Sulla facciata del municipio bandiere a mezz'asta. Spente le luci della Torre dell'Orologio.